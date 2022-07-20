Her iki ülkenin üyelik başvurularının NATO üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında oylanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Finlandiya, Litvanya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Litvanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı - Son Dakika

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