Litvanya NATO'nun Baltık ülkelerindeki askeri birliklerini artırmasını istiyor - Son Dakika
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Litvanya NATO'nun Baltık ülkelerindeki askeri birliklerini artırmasını istiyor

11.04.2022 16:09
Litvanya NATO'nun Baltık ülkelerindeki askeri birliklerini artırmasını istiyor

Litvanya'nın NATO'nun Baltık ülkelerindeki taburlarını genişletmesini istediği bildirildi.

Litvanya'nın NATO'nun Baltık ülkelerindeki taburlarını genişletmesini istediği bildirildi.

Litvanya basınındaki haberlere göre, Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, ülkesinin, NATO'nun doğu kanadındaki diğer ülkelerle NATO Genişletilmiş İleri Askeri Mevcudiyet (Enhanced Forward Presence/EFP) birliklerinin ileri mevcudiyet tugaylarına dönüştürülmesini istediğini belirtti.

Tugayların boyutuna ilişkin açıklama yapmayan Anusauskas, askeri birliklerin yeniden şekillendirilmesine ilişkin kararların haziranda İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ele alınacağını kaydetti.

Her biri yaklaşık 1000 askerden oluşan dört çok uluslu NATO askeri birliği, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya 2017'de yerleştirilmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Baltık ülkelerindeki NATO varlığı genişletilmişti.

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Litvanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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