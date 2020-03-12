Litvanya'nın bağımsızlığının yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Litvanya'nın bağımsızlığının yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Bağımsızlıklarının 30'uncu yılının kutlayan Litvanyalılar, ülkelerinden 2 bin 500 kilometre uzaklıkta Türk turizminin başkenti Antalya'da, ilki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen ağaç dikti.

Litvanya'nın bağımsızlığının yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Bağımsızlıklarının 30'uncu yılının kutlayan Litvanyalılar, ülkelerinden 2 bin 500 kilometre uzaklıkta Türk turizminin başkenti Antalya'da, ilki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen ağaç dikti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı törende özgürlüğün simgesi rüzgar gülleri de dağıtıldı.


Başkan Uysal, Litvanya'nın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Litvanya Antalya Fahri Konsolosu Mine Okudur, Türkiye Litvanlar Derneği Başkanı Margiris Klenavicius, Muratpaşa Yabancılar Meclisi üyeleri ve Antalya'da yerleşik yaşayan yabancılarının kurdukları derneklerden davetlilerle Fener Mahallesi'nde bulunan bir parka ağaç dikti. Türkiye ve Litvanya arasındaki dostluğun işareti olarak kabul edilen ağacı dikme töreninde konuşan Başkan Uysal, Litvanya'nın çok güzel bir Baltık ülkesi olduğunu belirtti.


Uysal, "Bağımsızlığını kazanmasının 30'uncu yılı çok anlamlı. Barışçı, güler yüzlü, uzun boylu ve basketbol oynayan insanları hatırlıyoruz, 'Litvanya' denince. Biz de Muratpaşa'mızda iyilik için, sevgi, saygı ve komşuluk için, insanlık içtin çaba gösteren pozitif, sevecen komşularımızı anlıyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlarla bir arada olmaktan çok memnunuz, mutluyuz. Onlarını bu çok özel güzünün kutluyor ve diktiğimiz ağaçların Litvanya'nın Türkiye ve insanlıkla olan güzel ilişkilerine katkı sağlamasını temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu.


Başkan Uysal, dikilen ağaca can suyunu verirken tören Litvanyalılar için özgürlüğün simgesi olan rüzgar gülleriyle birlikte hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi. - ANTALYA

Litvanya, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:54 Kaynak: İHA
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