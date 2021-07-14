Litvanya Parlamentosu, sığınmacıların toplu gözaltına alınmasını kabul etti - Son Dakika

Litvanya parlamentosu, Belarus sınırından geçerek ülkeye sığınan sığınmacıların toplu olarak gözaltına alınmasını kabul etti.

Belarus, 24 Mayıs'ta Yunanistan'dan Litvanya'ya sefer gerçekleştirdiği sırada içinde muhalif bir gazetecinin bulunduğu Ryanair uçağına zorla iniş gerçekleştirerek gazeteciyi gözaltına almıştı. İki ülke arasında tansiyon artarken, Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulamaya başladığı Belarus, göçmenlerin kendi toprakları üzerinden Litvanya'ya geçmelerine izin vermişti. Litvanya parlamentosu, sığınmacıların toplu olarak gözaltına alınmasını oyladı. 141 sandalye bulunan Litvanya parlamentosunda yapılan oylamada, sığınmacıların toplu olarak gözaltına alınması 84 evet oyu ile kabul edildi. - VILNIUS