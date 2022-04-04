Litvanya, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi - Son Dakika
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Litvanya, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi

04.04.2022 17:18
Litvanya, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.

Landsbergis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Litvanya'nın, Rus büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi kararını duyurdu.

Gabrielius Landsbergis, ayrıca, Litvanya'nın Ukrayna büyükelçisinin Kiev'e geri döneceğini aktardı.

Litvanya'da, 3 Mart'ta, Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağa "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" adının verileceği bildirilmişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya, Twitter, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Litvanya, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi - Son Dakika


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