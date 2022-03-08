Litvanya, "Rus propagandasına" karşı girişim başlattı - Son Dakika
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Litvanya, "Rus propagandasına" karşı girişim başlattı

08.03.2022 15:03
Litvanya, "Rus propagandasına" karşı girişim başlattı

Litvanya'da başlatılan bir kampanya, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Rus propagandasını" aşmaya yardımcı olmak için Rus diasporası ile Rusya'da yaşayan vatandaşlar arasındaki iletişimi sağlamayı hedefliyor.

Litvanya'da başlatılan bir kampanya, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin "Rus propagandasını" aşmaya yardımcı olmak için Rus diasporası ile Rusya'da yaşayan vatandaşlar arasındaki iletişimi sağlamayı hedefliyor.

Emerging Europe'de yer alan habere göre, Litvanya öncülüğünde düzenlenen "Call Russia" adlı kampanya kapsamında Rus diasporasındaki gönüllüler, Rusya'da yaşayan vatandaşlarca kullanılan 40 milyona yakın telefon numarası ile iletişim kurabilecek.

Kampanyanın amacı, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in propaganda ve bilgi kesintilerini aşmak, dünya çapında Rus diasporasını harekete geçirmek ve Rusya'daki vatandaşlara Ukrayna'ya yönelik saldırı hakkında gerçekleri" sağlamak.

Yurt dışındaki Rusları, Rusya'da yaşayan Rus vatandaşlarıyla buluşturmayı hedefleyen kampanya kapsamında teknoloji, reklam ve iletişim alanında profesyonellerden oluşan küresel ağ bir veri tabanı oluşturdu.

Söz konusu ağ, 40 milyon Rus telefon numarasından oluşan veri tabanını derleyerek Rusça konuşan gönüllüler için bir teknoloji platformu kodladı.

Kampanyanın "CallRussia.org" web sitesinin her gönüllüye bireysel numaralar tanımlayacağı, Rusya'daki dezenformasyonla mücadele etmek için tasarlanmış barışçıl ve çatışmasız bir konuşma kılavuzu sunacağı belirtildi.

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Litvanya, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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