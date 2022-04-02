Litvanya, Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durdurdu - Son Dakika
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Litvanya, Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durdurdu

02.04.2022 21:46
Litvanya, Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durdurdu

Litvanya'nın bu ayın başından itibaren Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durdurduğu bildirildi.

Litvanya'nın bu ayın başından itibaren Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durdurduğu bildirildi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu aydan itibaren Litvanya'da artık Rus gazı yok. Yıllar önce ülkem, bugün saldırganla enerji ilişkilerini hiç sıkıntısız kesmemize izin veren kararlar verdi. Biz yapabiliyorsak, Avrupa'nın kalanı da yapabilir." ifadelerini kullandı.

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan gaz ithalatının durdurulmasını "Litvanya'nın enerji tarihinde bir dönüm noktası" olarak niteledi.

Rus gazını terk eden ilk Avrupa ülkesi olduklarını belirten Kreivys, bu durumun yıllardır yürütülen tutarlı enerji politikalarının ve zamanında alınan altyapı kararlarının bir sonucu olduğunu söyledi.

Litvanya Enerji Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupa'daki "enerji şantajına" ve Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak Rusya'dan gaz ithalatının durdurulduğu, Belarus üzerinden ülkeye Rus gazı akışını sağlayan Amber Grid şirketi verilerinin 2 Nisan itibarıyla sıfırı gösterdiği belirtildi.

Ülkenin gaz ihtiyacının tamamının sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yolu ile sağlandığı belirtilerek, gelecek aylarda ithal edilecek doğal gaz miktarına ve söz konusu gazın hangi yollar üzerinden ülkeye getirileceğine ilişkin planlamanın LNG terminali işleten Klaipedos Nafta şirketi ile yapıldığı kaydedildi.

İhtiyaç duyulması halinde Letonya ve 1 Mayıs'tan itibaren Polonya üzerinden ülkeye doğal gaz ithalatının gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

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Litvanya Enerji Bakanı Kreivis: 'Litvanya'da artık Rus gazı yok' Litvanya Enerji Bakanı Kreivis: 'Litvanya'da artık Rus gazı yok'

Doğalgaz, Litvanya, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Litvanya, Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durdurdu - Son Dakika


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