Litvanya, Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Litvanya, Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabilir

16.03.2022 15:38
Litvanya, Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabilir

Litvanya hükümeti, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabileceğini açıkladı.

Litvanya hükümeti, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabileceğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da başarılı olursa sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olmasını muhtemel gördüğünü belirten Nauseda, "Putin, 20'nci yüzyılın en büyük trajedisinin Sovyetler Birliği'nin dağılması olduğunu söylemişti. Dolayısıyla hedefinde Baltık ülkeleri var, çünkü bu ülkeler de Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı." dedi.

Nauseda, olası tehditler karşısında ülkesinin savunma harcamalarını artırdığını vurgulayarak, müşterek savunma yapılanması olarak NATO'ya güveninin tam olduğunu ifade etti.

BRELL'den çıkma sürecini hızlandıracağız

Rusya'ya yönelik yaptırımlara değinen Nauseda, Litvanya, Estonya, Letonya, Belarus ve Rusya'yı tek bir enerji halkası haline getiren BRELL anlaşmasına işaret ederek, "Litvanya'yı BRELL'den çıkarma süreci 2025'te tamamlanabilir. Şu an bu süreci hızlandırmak için çabalayacağız." şeklinde konuştu.

Nauseda, bu kapsamda Rusya'dan petrol ve gaz alımını kesebileceklerini belirtti ve "Rusya'dan enerji kaynakları alımını kesme konusunda AB'deki diğer birçok ülkeden daha istekliyiz." dedi.

YORUMLAR
500

Litvanya, Doğalgaz, Petrol, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Litvanya, Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabilir - Son Dakika


Son Dakika
15:39 Bekir Bozdağ: İyi hal indirimi toplumda infiale yol açıyor, benim de vicdanım rahatsız
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
15:27 Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
15:27 Kardeş kavgası kanlı bitti! Biri hastanede, diğeri gözaltında
15:26 Ukrayna'da feci kaza! Sivilleri tahliye eden araçlar çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
15:26 Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!
15:24 Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini elden çıkartabilir mi? Akıllara Türkiye-İran örneği geldi
15:23 EPGİS ile EPDK arasında krizinde zararlı çıkan vatandaş oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 15:47:58. #1.11#
SON DAKİKA: Litvanya, Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement