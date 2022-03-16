Litvanya, Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabilir - Son Dakika

Litvanya hükümeti, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabileceğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da başarılı olursa sonraki hedefinin Baltık ülkeleri olmasını muhtemel gördüğünü belirten Nauseda, "Putin, 20'nci yüzyılın en büyük trajedisinin Sovyetler Birliği'nin dağılması olduğunu söylemişti. Dolayısıyla hedefinde Baltık ülkeleri var, çünkü bu ülkeler de Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı." dedi.

Nauseda, olası tehditler karşısında ülkesinin savunma harcamalarını artırdığını vurgulayarak, müşterek savunma yapılanması olarak NATO'ya güveninin tam olduğunu ifade etti.

BRELL'den çıkma sürecini hızlandıracağız

Rusya'ya yönelik yaptırımlara değinen Nauseda, Litvanya, Estonya, Letonya, Belarus ve Rusya'yı tek bir enerji halkası haline getiren BRELL anlaşmasına işaret ederek, "Litvanya'yı BRELL'den çıkarma süreci 2025'te tamamlanabilir. Şu an bu süreci hızlandırmak için çabalayacağız." şeklinde konuştu.

Nauseda, bu kapsamda Rusya'dan petrol ve gaz alımını kesebileceklerini belirtti ve "Rusya'dan enerji kaynakları alımını kesme konusunda AB'deki diğer birçok ülkeden daha istekliyiz." dedi.