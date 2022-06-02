Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret - Son Dakika
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Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret

02.06.2022 14:32
Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret

LİTVANYA Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

LİTVANYA Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

Litvanya hükümeti geçen ay sonunda yardım kampanyası başlatarak Ukrayna'ya bağışlanmak üzere Bayraktar SİHA'sı satın alacaklarını duyurmuştu. Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir ile Bayraktar alımı için anlaşma imzaladığını belirtti. Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Semeska'ya tesisi gezdirdi.


Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret
Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret
Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret
Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret
Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret
Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret
Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret
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Litvanya, halkın topladığı bağışlarla aldığı Bayraktar SİHA'yı Ukrayna'ya hediye edecek Litvanya, halkın topladığı bağışlarla aldığı Bayraktar SİHA'yı Ukrayna'ya hediye edecek
Kaynak: DHA

Litvanya, Ukrayna, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret - Son Dakika
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