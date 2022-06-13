Litvanya, Ukrayna için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldı - Son Dakika
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Litvanya, Ukrayna için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldı

13.06.2022 14:44
Litvanya, Ukrayna için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldı

Litvanya'nın Ukrayna'ya yollamak için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldığı bildirildi.

Litvanya'nın Ukrayna'ya yollamak için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldığı bildirildi.

"Cenco.net" internet sitesinin haberine göre, Litvanya'nın aldığı 990 bin avro değerindeki "EOS C VTOL" tipi 6 dronun 4'ü yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yollanacak.

Litvanyalı gazeteci Andrus Tapinas tarafından duyurulan haberde, diğer 2 dronun da iki ay içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Litvanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya, Ukrayna için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Litvanya, Ukrayna için 990 bin avro değerinde 6 keşif dronu satın aldı - Son Dakika
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