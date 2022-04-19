Litvanya, "V" ve "Z" harfleri gibi sembollerin kamusal alanda kullanılmasını yasaklayacak - Son Dakika
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Litvanya, "V" ve "Z" harfleri gibi sembollerin kamusal alanda kullanılmasını yasaklayacak

19.04.2022 16:47
Litvanya, "V" ve "Z" harfleri gibi sembollerin kamusal alanda kullanılmasını yasaklayacak

Litvanya'da, siyah ve turuncu şeritlerden oluşan Saint George kurdelesi ile Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rus ordusunun sembolü kabul edilen "V" ve "Z" harfinin kamusal alandaki kullanımının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Litvanya'da, siyah ve turuncu şeritlerden oluşan Saint George kurdelesi ile Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rus ordusunun sembolü kabul edilen "V" ve "Z" harfinin kamusal alandaki kullanımının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun haberinde, Litvanya Parlamentosunun, savaş yanlısı sembollerin kamusal alanda kullanılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul ettiği belirtildi.

Söz konusu sembollerin, Saint George kurdelesi ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın sembolü haline gelen "V" ve "Z" harfleri olduğu bildirildi.

Yasağa uymayan kişilerin 700 avroya, kurumların ise 1200 avroya kadar para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

Yasa tasarısının henüz Devlet Başkanı Gitanas Nauseda tarafından imzalanmadığı ifade edildi.

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Münir Karaloğlu, Litvanya, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Litvanya, 'V' ve 'Z' harfleri gibi sembollerin kamusal alanda kullanılmasını yasaklayacak - Son Dakika


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