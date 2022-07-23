AB üyesi olan Litvanya, haziranda, yaptırımlar kapsamında bulunan çelik ve diğer metallerin demir yoluyla Rus toprağı Kaliningrad'a transit geçişine yasak getirmişti.

BBC'nin Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ana kara ile doğrudan bağlantısı bulunmayan ve Litvanya üzerinden sağlanan tedarik maddelerine bağımlı olan Rus toprağı Kaliningrad'a demir yolu yasağı kaldırıldı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Kaliningrad, Litvanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Litvanya, yaptırıma tabi malların Kaliningrad'a geçiş yasağını kaldırdı - Son Dakika

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