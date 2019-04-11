Litvanyalı Turist Otel Odasında Ölü Bulundu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 87 yaşındaki Litvanya uyruklu erkek turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:56 Kaynak: İHA
'nın Alanya
ilçesinde tatil yapan 87 yaşındaki Litvanya
uyruklu erkek turist
kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Litvanya'dan tatil için Alanya'ya gelen Romualdas Malinauskas (87), Oba
Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otele yerleşti. Dün akşam saatlerinde temizlik için odaya giren görevli, Malinauskas'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Temizlik görevlisinin durumu haber verdiği otel yönetimi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekip yaptıkları kontrollerde Litvanyalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Bir gün önce öldüğü tahmin edilen Malinauskas'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
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