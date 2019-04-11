Litvanyalı Turist, Otel Odasında Ölü Bulundu

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Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, İl Ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na Yaptı

Teslim Olan PKK'lı Terörist, Örgütün İç Yüzünü Anlattı: Küçük Çocuklara Cinsel İstismarda Bulunuyorlar

Liseli Kıza Ormanda Yapılan İşkenceye Bir Tutuklama Daha!