Son Dakika Haberleri: Litvanyalı Turist, Otel Odasında Ölü Bulundu

Litvanyalı Turist, Otel Odasında Ölü Bulundu

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Litvanyalı Romualdas Malinauskas (87), otel odasında ölü bulundu.

Litvanyalı Turist, Otel Odasında Ölü Bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Litvanyalı Romualdas Malinauskas (87), otel odasında ölü bulundu.

Litvanya'dan geçen hafta Alanya'ya tatile gelerek, Oba Mahallesi'ndeki bir otele yerleşen Romualdas Malinauskas'ın odasına dün akşam temizlik için giren kat görevlisi, yaşlı adamın hareketsiz yattığını fark etti. Görevlinin haber verdiği otel yetkilileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Otele gelen sağlık ekipleri, Romualdas Malinauskas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Malinauskas'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:32 Kaynak: DHA
Antalya, Alanya, Güncel
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