Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte "kan gölünde" yüzerek Rusya'yı protesto etti - Son Dakika
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Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte "kan gölünde" yüzerek Rusya'yı protesto etti

06.04.2022 17:28

- Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte "kan gölünde" yüzerek Rusya'yı protesto etti Olimpiyat şampiyonu Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte, başkent Vilnius'ta Rusya Büyükelçiliği'nin yakınlarında kırmızıya boyadığı gölette yüzerek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

- Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte "kan gölünde" yüzerek Rusya'yı protesto etti

VILNIUS - Olimpiyat şampiyonu Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte, başkent Vilnius'ta Rusya Büyükelçiliği'nin yakınlarında kırmızıya boyadığı gölette yüzerek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Litvanya'nın başkenti Vilnius alışılmadık bir protesto gösterisine sahne oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek isteyen Litvanyalı olimpiyat şampiyonu yüzücü Ruta Meilutyte, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliği yakınlarındaki kırmızıya boyadığı gölette yüzdü. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Meilutyte, "kan gölünde yüzme eylemiyle dünyanın dikkatini Rusya'nın Ukrayna işgaline ve Ukrayna'da gerçekleştirmekte olduğu soykırıma" çekmek istediğini belirtti. Meilutyte, kar yağışına rağmen göleti baştan sona yüzdü.

Yerel yöneticiler, göleti kırmızıya boyamak için kullanılan boyanın doğaya zararsız olduğunu, Aziz Patrik Günü'nde Vilnia nehrinde kullanılan boyanın aynısı olduğunu belirtti.

Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte kan gölünde yüzerek Rusya'yı protesto etti
Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte kan gölünde yüzerek Rusya'yı protesto etti
Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte kan gölünde yüzerek Rusya'yı protesto etti
Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte kan gölünde yüzerek Rusya'yı protesto etti

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Kaynak: İHA

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