Video: Çin'in Huangshan Dağı'ndaki Dik Yamaçlarda Çöpleri Toplayan 'Örümcek Adam' - Son Dakika
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Video: Çin'in Huangshan Dağı'ndaki Dik Yamaçlarda Çöpleri Toplayan 'Örümcek Adam'

17.08.2022 15:36
Video: Çin'in Huangshan Dağı'ndaki Dik Yamaçlarda Çöpleri Toplayan 'Örümcek Adam'

LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri: "Dağlardaki, özellikle de dik yamaçlardaki çöplerin nasıl toplandığını hiç merak ettiniz mi? Bugün, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Huangshan Dağı'ndayım. Burası aynı zamanda UNESCO dünya mirası alanı.

LİU FANGQİANG, Xinhua muhabiri:

"Dağlardaki, özellikle de dik yamaçlardaki çöplerin nasıl toplandığını hiç merak ettiniz mi? Bugün, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Huangshan Dağı'ndayım. Burası aynı zamanda UNESCO dünya mirası alanı.

Bugün, dağın doğal güzelliğinin tadını çıkarmak için buraya gelen birçok turist gördüm. Ancak aynı zamanda havada asılı olan biri de vardı. Sanki dik yamaçlara tırmanıyor gibiydi. Peki burada ne yapıyor? Hadi gidip onunla konuşalım ve öğrenelim."

Lİ PEİSHENG, Huangshan Dağı Manzara Alanı'nda temizlik işçisi:

"Ben Li Peisheng, Huangshan Dağı'ndaki dik yamaçlarda bulunan çöpleri temizleyen bir temizlik işçisiyim. Burası deniz seviyesinin 1.500 ila 1.600 metre üzerinde. Temmuz ve Ağustos aylarında genellikle günde beş ya da altı kez, bazen de yedi ila sekiz kez çöpleri toplamak için güvenlik iplerinden aşağı kaymam gerekiyor."

Li Peisheng gibi temizlikçilere "Huangshan Dağı'nın Örümcek Adamları" deniyor. Manzara alanında toplamda 18 "Örümcek Adam"ın çalıştığı belirtildi. Çöpleri toplamanın yanı sıra turistlerin kazara aşağı düşen cüzdanlarının, telefonlarının ve diğer şeylerinin kurtarılmasına da yardım ediyorlar.

Örümcek Adamların normalde günde 10.000 adımdan fazla yürümesi gerekirken, Temmuz ve Ağustos gibi yoğun sezonlarda ise bu mesafe günde 20.000 adımın üzerine çıkıyor.

Lİ PEİSHENG, Huangshan Dağı Manzara Alanı'nda temizlik işçisi:

"Huangshan Dağı'ndaki temizlik işinin 20 yıldan uzun süredir bir parçasıyım. Dağ benim evim gibi. Huangshan Dağı'nda çevrenin korunmasına katkıda bulunabildiğim için çok mutluyum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Çin'in Huangshan Dağı'ndaki Dik Yamaçlarda Çöpleri Toplayan 'Örümcek Adam' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Huangshan Dağı'ndaki Dik Yamaçlarda Çöpleri Toplayan 'Örümcek Adam' - Son Dakika
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