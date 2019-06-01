Son Dakika Haberleri: Liv Hospital Ankara'dan "Büyükannemin Hazinesi" projesine destek
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Liv Hospital Ankara'dan "Büyükannemin Hazinesi" projesine destek

1 saat önce

Liv Hospital Ankara'dan "Büyükannemin Hazinesi" projesine destekANKARA - Liv Hospital Ankara Hastanesi'nin sağlık sponsoru olduğu sosyal sorumluluk projesi bir AVM'de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Liv Hospital Ankara'dan "Büyükannemin Hazinesi" projesine destek
ANKARA - Liv Hospital Ankara Hastanesi'nin sağlık sponsoru olduğu sosyal sorumluluk projesi bir AVM'de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.
Ankara'da bir AVM'de "bayram şenliği" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikte, Liv Hospital Ankara Hastanesi'nin sağlık sponsoru olduğu "Büyükannemin hazinesi" adlı sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı yapıldı.
Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Rukiye Numanoğlu, "Büyükannemin Hazinesi" isimli sosyal sorumluluk projesinin fikir sahibi olduğunu belirterek, "Dünyamız giderek yaşlanıyor. 65 yaş üstü nüfus giderek artıyor. 65 yaş üstü nüfusu, hem yaşam kalitesini arttırmak hem de yaşam süresini uzatmak amacıyla, üretim hayatına katmak bizim için çok önemli" diye konuştu.
"Geleneklerimize ve göreneklerimize sahip çıkacağız"
Numanoğlu, 65 yaş üstünde olan ve projeye gönüllü olarak katılan kişilere geleneksel Türk yemeklerini yeni nesile aktarmaları için eğitimler açmayı planladıklarını belirterek, " Hem 65 yaş üstünde olan kişilerin aktif olarak yeniden üretim hayatına katılmasını destekleyeceğiz hem de geleneksel Türk lezzetlerimizin yeni nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Bu sayede aslında hem yaşlılarımıza hem de yemeklerimize, geleneklerimize ve göreneklerimize sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.
Projeye Liv Hospital Ankara Hastanesi'nden destek
Liv Hospital Ankara Hastanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Kadir Okhan Akın ile görüştüğünü söyleyen Numanoğlu, "Liv Hospital Ankara Hastanesi projenin sağlık sponsoru olmak istediğini belirtti. Liv Hospital Ankara Hastanesi tarafından, projeye katılan 65 yaş üstü tüm yaşlılarımıza ücretsiz check up hizmeti sunulacak" ifadelerini kullandı.
Büyüklerden edinilecek bilgilerin hazine kadar kıymetli olduğunun altını çizen Numanoğlu, 65 yaş üstü kişilere üretim hayatına katılabilecekleri bir ortam oluşturacaklarını ve yeni nesile kalıcı bir miras bırakmak istediklerini vurguladı. Ayrıca Numanoğlu, içinde kurslarda alınan tariflerin ve kurslara katılan 65 yaş büyüklerin hayat hikayelerinin yer aldığı bir kitap da basılmasını düşündüklerini kaydetti.
Holistik Yaşam ve Gastronomi derneği tarafından AVM'de düzenlenen "bayram şenliği" etkinlikleri ise Ankaralılar tarafından yoğun ilgi gördü. Dernek Başkanı Yeşim Kaya, moderatörlüğünü yaptığı ve çok sayıda faaliyetin gerçekleştirildiği etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, ödüllerini takdim etti.
Liv Hospital Ankara'dan Büyükannemin Hazinesi projesine destek
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
Ankara, Liv Hospital, Sağlık
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