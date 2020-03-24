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Liv Hospital Ulus: "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır"
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı bildirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı bildirildi.
Liv Hospital Ulus'tan yapılan açıklamada, Terim'in, Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne başlandığı belirtildi.
Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir." bilgisi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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