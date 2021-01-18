Livaja için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede - Son Dakika

Livaja için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede

18.01.2021 16:02

YUNANİSTAN ekibi AEK Atina'nın Hırvat santrforu Marko Livaja'ya Süper Lig'den Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş talip oldu.

YUNANİSTAN ekibi AEK Atina'nın Hırvat santrforu Marko Livaja'ya Süper Lig'den Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş talip oldu.

Yunanistan 1'inci Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen 27 yaşındaki santrfor Marko Livaja'ya Süper Lig'de 3 takım birden talip oldu. Trabzonspor'un bir süredir takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Marko Livaja'yı Beşiktaş ve Galatasaray da istedi. Hırvat forvetin Türkiye temsilcisi Starboys Footballer Representative menajerlik şirketinden alınan bilgiye göre, Livaja için Trabzonspor'un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.

Livaja bu sezon çıktığı 15 lig maçında 2 gol kaydederken, takımın önemli isimlerinden biri oldu.


- Antalya
Livaja için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede

Galatasaray, Trabzonspor, Yunanistan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Livaja için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD polisinin şüpheli şahsı kurşuna dizdiği anların görüntüleri ortaya çıktı Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı Emniyetten "Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi"ne ilişkin açıklama: Akli dengesi yerinde değil FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında Nihal Candan, ürün tanıtımı yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi
Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar yine masaya sürüldü Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar yine masaya sürüldü         
00:29
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti         
23:02
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada         
12:11
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü         
10:02
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 06:33:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Livaja için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei