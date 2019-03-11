Livaneli: Avrupa Atatürk Devrimlerini Anlamadı

350 bin trajlı Nürnberger Nahrichten gazetesi Yayın Yönetmeni Alexander Jungkunz'un yönettiği 'Huzursuzluk' adlı söyleşide Dr. Ulrich Maly, Almanya
'nın göçmenleri uzun yıllar asimile etmek istediğini, bu başarılamayınca göçmenlerin toplumdan ayrı tutulmaya çalışıldığını, ancak yeni nesillerle kültürlerarası diyaloğa girildiğini söyledi. Maly, artık Almanya'da bir kaç kültürün değil, bir çok kültürün birbirleri ile temas ettiğini ve yeni transkültürel ortam diyaloğu ile toplumun beklentilerine cevap verebileceğini söyledi.
EN GÜZEL ÖRNEK BU FESTİVAL Zülfü Livaneli
ise transkültürel diyalogların en güzel örneklerinden birinin, Nürnberg Türk-Alman Film Festivali
'nin olduğunu belirterek, sanatın ve kültürün birleştirici gücüne güvenilmesi gerektiğini söyledi.
Livaneli, 'Türkiye
ile Almanya arasında kriz var mı' sorusuna "Ülkelerimiz arasındaki köprüler çok güçlü. ve kolay kolay krize girmez" yanıtını verdi. Livaneli, Avrupa
'nın maalesef Mustafa Kemal Atatürk
'ün yaptığı laik devrimlerin değerini anlamadığını da kaydetti.