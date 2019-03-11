Son Dakika Haberleri: Livaneli: Avrupa Atatürk Devrimlerini Anlamadı

Livaneli: Avrupa Atatürk Devrimlerini Anlamadı

1 saat önce

350 bin trajlı Nürnberger Nahrichten gazetesi Yayın Yönetmeni Alexander Jungkunz'un yönettiği 'Huzursuzluk' adlı söyleşide Dr.

Livaneli: Avrupa Atatürk Devrimlerini Anlamadı, System.String[]
350 bin trajlı Nürnberger Nahrichten gazetesi Yayın Yönetmeni Alexander Jungkunz'un yönettiği 'Huzursuzluk' adlı söyleşide Dr. Ulrich Maly, Almanya'nın göçmenleri uzun yıllar asimile etmek istediğini, bu başarılamayınca göçmenlerin toplumdan ayrı tutulmaya çalışıldığını, ancak yeni nesillerle kültürlerarası diyaloğa girildiğini söyledi. Maly, artık Almanya'da bir kaç kültürün değil, bir çok kültürün birbirleri ile temas ettiğini ve yeni transkültürel ortam diyaloğu ile toplumun beklentilerine cevap verebileceğini söyledi.

EN GÜZEL ÖRNEK BU FESTİVAL

Zülfü Livaneli ise transkültürel diyalogların en güzel örneklerinden birinin, Nürnberg Türk-Alman Film Festivali'nin olduğunu belirterek, sanatın ve kültürün birleştirici gücüne güvenilmesi gerektiğini söyledi.

Livaneli, 'Türkiye ile Almanya arasında kriz var mı' sorusuna "Ülkelerimiz arasındaki köprüler çok güçlü. ve kolay kolay krize girmez" yanıtını verdi. Livaneli, Avrupa'nın maalesef Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı laik devrimlerin değerini anlamadığını da kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:55 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Yanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı

Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:29:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Livaneli: Avrupa Atatürk Devrimlerini Anlamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]