Livanur Tiryakioğlu, Türkiye 3.'sü oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Livanur Tiryakioğlu, Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu.

Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası 28 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'ndaki müsabakalara 70 ilden 566 kulüp ve 1762 sporcu mücadele etti. Şampiyonada +73 kadınlar kategorisinde Çaycuma TOGA Spor Kulübü Sporcusu Livanur Tiryakioğlu 3. oldu. 24-27 Ağustos 2021 tarihlerinde Estonya/ Tallin'de düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda yer alabilmek için Tiryakioğlu, 03-05 Ağustos tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan milli takım seçmelerine katılacak.

Çaycuma Toga Spor Kulübü Başkanı Avukat Dilek Keleş, sporcusu Livanur Tiryakioğlu tebrik ederek duygularını şu şekilde anlattı:

"Milli sporcumuz Livanur yoğun bir hazırlık döneminden geçerek hazırlandığımız ve ilk kez katıldığımız Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda kürsüde yerini alarak bizleri tekrar gururlandırdı. İlçemizde tekvando branşında minikler, yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler kategorisinde 200 sporcumuz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Estonya'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasına katılıp başarılı bir şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz'a, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e, Gençlik Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya'ya, Çaycuma Gençlik Merkezi Spor Kulübü Başkanı Harun Toksoy'a, Çaycuma Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Gökhan Akırşan, Nebioğlu Spor Kulübü Başkanı Mustafa Kemal Ertuğrul ve yönetim kuruluna ve EMD Spor Kulübü Başkanı Emrah Demir'e teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK