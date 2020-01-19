Liverpool 2-0 Manchester United - Son Dakika
Son Dakika Spor Liverpool 2-0 Manchester United - Son Dakika Spor

Liverpool 2-0 Manchester United

6 saat önce

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, haftanın kapanış mücadalesinde Manchester United'ı ağırladı.

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Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, haftanın kapanış mücadalesinde Manchester United'ı ağırladı.


Liverpool, Van Dijk'ın 14 ve Salah'ın 90 3'üncü dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.


Peş peşe 13. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 64'e, ligdeki yenilmezlik serisini ise 39 karşılaşmaya çıkardı.


Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı da 16 puana yükseltti.


Günün diğer maçında ise ligin 3. sırasındaki Leicester City, konuk olduğu Burnley'ye 2-1 yenildi ve 45 puanda kaldı.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:17 
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