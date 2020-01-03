Liverpool 2-0 Sheffield United - Son Dakika
Son Dakika Spor Liverpool 2-0 Sheffield United - Son Dakika Spor

Liverpool 2-0 Sheffield United

6 saat önce

Premier Lig'de Liverpool ile Sheffield United, Anfield'da karşı karşıya geldi.

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Premier Lig'de Liverpool ile Sheffield United, Anfield'da karşı karşıya geldi.


Mücadelenin 4. dakikasında Muhammed Salah ile öne geçen Liverpool devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.


Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Sadio Mane çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.


Kalan dakikalarda başka go lolmadı ve Liverpool, Shefffield United'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte üst üste 11. galibiyetini alan Liverpool'un puanı 58'e yükseldi. Sheffield United ise 29 puanda kaldı.


Liverpool, Premier Lig'de 365 gündür mağlubiyet almıyor.


Muhammed Salah, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:21 
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