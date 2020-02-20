Liverpool 22 kat kazandırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Liverpool 22 kat kazandırdı - Son Dakika Spor

Liverpool 22 kat kazandırdı

6 saat önce

Kırmızılar 17 maçlık galibiyet serisi sırasında 1.10 ile 2.30 arasında değişen oranlarla birlikte takipçilerinin yaklaşık 222 katı kazanç elde etmesini sağladı.

Liverpool 22 kat kazandırdı, System.String[]

Kırmızılar 17 maçlık galibiyet serisi sırasında 1.10 ile 2.30 arasında değişen oranlarla birlikte takipçilerinin yaklaşık 222 katı kazanç elde etmesini sağladı.


Türkiye'nin yasal şans oyunları sitesi www.misli. com'da her hafta Liverpool'a oynayanlar paralarına para kattılar. İngiliz ekibinin ilk galibiyetine 100 TL oynayan bir bahissever tüm kazancını dokunmadan her hafta Liverpool galibiyetine yatırdığı takdirde 17 maç sonunda yaklaşık 222 katı oran kazanmış olacaktı.



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Liverpool, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:51 
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