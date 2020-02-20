Liverpool 22 kat kazandırdı
6 saat önce
Kırmızılar 17 maçlık galibiyet serisi sırasında 1.10 ile 2.30 arasında değişen oranlarla birlikte takipçilerinin yaklaşık 222 katı kazanç elde etmesini sağladı.
Kırmızılar 17 maçlık galibiyet serisi sırasında 1.10 ile 2.30 arasında değişen oranlarla birlikte takipçilerinin yaklaşık 222 katı kazanç elde etmesini sağladı.
Türkiye'nin yasal şans oyunları sitesi www.misli. com'da her hafta Liverpool'a oynayanlar paralarına para kattılar. İngiliz ekibinin ilk galibiyetine 100 TL oynayan bir bahissever tüm kazancını dokunmadan her hafta Liverpool galibiyetine yatırdığı takdirde 17 maç sonunda yaklaşık 222 katı oran kazanmış olacaktı.
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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:51
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