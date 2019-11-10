Son Dakika Haberleri: Liverpool 3-1 Manchester City
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Liverpool 3-1 Manchester City

7 saat önce

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup etti.

Liverpool 3-1 Manchester City, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup etti.


Premier Lig'in zirvesini ilgilendiren 12. hafta maçında Liverpool ile Manchester City, Anfield Stadı'nda karşılaştı.


Liverpool, 6. dakikada Fabinho, 13. dakikada Muhammed Salah ve 51. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle 3-0 üstünlük yakaladı. Konuk takım, 78. dakikada


Bernardo Silva'nın attığı golle durumu 3-1'e getirdi ve Liverpool mücadeleden bu skorla galip ayrıldı.


Manchester City'de Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, mücadelede 90 dakika forma giydi.


Bu sonuçla 34 puana ulaşan namağlup Liverpool, en yakın rakipleri Leicester City ve Chelsea'nin 8, son şampiyon Manchester City'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.


Öte yandan, günün diğer maçlarında Manchester United evinde Brighton'ı 3-1, Wolverhampton da sahasında Aston Villa'yı 2-1 yendi.


Manchester City, sadio mane, Liverpool, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:47 
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