Son Dakika Haberleri: Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
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Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı

1 saat önce

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.

Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, sahasında Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.

Lider Liverpool, ligin beşinci haftasında Newcastle United'ı Anfield Road Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Jetro Willems'in golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, Sadio Mane'nin 28 ve 40. dakikalardaki golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

72. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile farkı ikiye çıkaran ve kalan bölümde skoru koruyan Liverpool, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle 5'te 5 yapan Liverpool 15 puanla liderliğini sürdürürken, Newcastle United 4 puanda kaldı.

Newcastle United FC, sadio mane, Liverpool, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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