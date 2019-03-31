Son Dakika Haberleri: Liverpool 3 Puanı Son Dakikada Aldı

Liverpool 3 Puanı Son Dakikada Aldı

2 saat önce

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Liverpool 3 Puanı Son Dakikada Aldı, System.String[]
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin 32. haftasında, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Tottenham karşılaştı.

Ev sahibi Liverpool, Firmino'nun 16. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Tottenham, 70. dakikada Moura ile skoru 1-1'e getirdi.

Liverpool, Alderweireld'ın 90. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren bir diğer ekip Chelsea de konuk olduğu Cardiff City'yi 2-1 yendi.

Chelsea'nin gollerini, 84. dakikada Azpilicueta ve 90+1'inci dakikada Ruben Loftus-Cheek kaydetti.

Ligde 79 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. Chelsea ise 60 puanla 6. sıradaki yerini korudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:43 Kaynak: AA

Tottenham, Liverpool, Spor
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