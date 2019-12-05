Son Dakika Haberleri: Liverpool 5-2 Everton | Maçın özeti golleri
Son Dakika Spor Liverpool 5-2 Everton | Maçın özeti golleri - Son Dakika Spor

Liverpool 5-2 Everton | Maçın özeti golleri

6 saat önce

Maçın henüz 6. dakikasında Origi takımını 1-0 öne geçirdi.

Liverpool 5-2 Everton | Maçın özeti golleri, System.String[]

Maçın henüz 6. dakikasında Origi takımını 1-0 öne geçirdi. 17. dakikada Shaqiri attığı golle takımını Everton karşısında 2-0 öne taşıdı. Bu golün ardından 21. dakikada Everton, Keane'nin golüyle aradaki farkı 1'e indirdi.


31. dakikada Origi yeniden sahneye çıktı kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti. 45. dakikada Liverpool'da Mane'nin golü skoru 4-1 yaptı. İlk yarının bitimine dakikalar kala konuk ekip Richarlison'un golüyle skoru 4-2 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.


İkinci yarıda ise tek gol 90. dakikada geldi. Wijnaldum'un golü skoru tayin etti. Derbi maçı Liverpool'un 5-2 üstünlüğü ile tamamlandı.


Xherdan Shaqiri, Liverpool, Everton, Keane, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:57 
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