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Liverpool açıkladı! Kenny Dalglish'in corona virüsü testi pozitif çıktı
6 saat önce
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Dalglish'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:02
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