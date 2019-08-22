Son Dakika Haberleri: Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı
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Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı

1 saat önce

Liverpool Kulübü, 26 yaşındaki Oxlade-Chamberlain ile yeni sözleşme imzalandığını duyururken, mukavelenin süresi hakkında bilgi verilmedi.

Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı, System.String[]

Liverpool Kulübü, 26 yaşındaki Oxlade-Chamberlain ile yeni sözleşme imzalandığını duyururken, mukavelenin süresi hakkında bilgi verilmedi.


Southampton altyapısından yetişen Oxlade-Chamberlain, 2011 yılında Arsenal'a transfer oldu.


Bu takımda 6 yıl kaldıktan sonra 38 milyon avro bonservis bedeliyle Liverpool'a katılan İngiliz oyuncu, burada 47 maça çıktı ve 5 gol attı.

Southampton, Liverpool, Arsenal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:32 
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