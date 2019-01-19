Liverpool, Alexander-Arnold'ın Sözleşmesini Uzattı
1 saat önce
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genç yeteneklerinden Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.
İngiltere
Premier Lig ekibi Liverpool
, genç yeteneklerinden Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Alexander-Arnold ile uzun süreli sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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'ın da sözleşmesini yenileyen Liverpool, İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Trent Alexander-Arnold ile 2024 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.
Liverpool'un altyapısında yetişen ve İngiltere Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Trent Alexander-Arnold, kulübüyle bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:56 Kaynak: AA
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