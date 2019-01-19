Son Dakika Haberleri: Liverpool, Alexander-Arnold'ın Sözleşmesini Uzattı

Liverpool, Alexander-Arnold'ın Sözleşmesini Uzattı

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genç yeteneklerinden Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.

Liverpool, Alexander-Arnold'ın Sözleşmesini Uzattı, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genç yeteneklerinden Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.


Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Alexander-Arnold ile uzun süreli sözleşme imzalandığı duyuruldu.


Hafta içi İskoç solbek Andrew Robertson'ın da sözleşmesini yenileyen Liverpool, İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Trent Alexander-Arnold ile 2024 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.

Liverpool'un altyapısında yetişen ve İngiltere Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Trent Alexander-Arnold, kulübüyle bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Andrew Robertson, İngiltere, Liverpool, Spor
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