Son Dakika Haberleri: Liverpool Almanya'da Çeyrek Final Biletini Aldı

Liverpool Almanya'da Çeyrek Final Biletini Aldı

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool, Almanya deplasmanında Bayern Münih'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Liverpool Almanya'da Çeyrek Final Biletini Aldı, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool, Almanya deplasmanında Bayern Münih'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 0-0 berabere kalan Bayern Münih, rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Liverpool'u konuk etti. Tempolu başlayan mücadelenin 26. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle Liverpool 1-0 öne geçti. 39. dakikada Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle Alman ekibi maçta durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı bu golle sonuçlanırken, İngiliz ekibi ikinci yarıda Bayern kalesine yüklenmeye başladı. 69. dakikada Virgil van Dijk ile yeniden öne geçen Liverpool, 84. dakikada Sadio Mane'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Klopp'un öğrencileri, Almanya'dan üst tur biletini alarak döndü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

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