Liverpool, Almanya'da Çeyrek Final Biletini Söktü Aldı
53 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool, Almanya deplasmanında Bayern Münih'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool
, Almanya
deplasmanında Bayern Münih
'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 0-0 berabere kalan Bayern Münih, rövanş mücadelesinde İngiliz ekibi Liverpool'u konuk etti. Tempolu başlayan mücadelenin 26. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle Liverpool 1-0 öne geçti. 39. dakikada Joel Matip
'in kendi kalesine attığı golle Alman ekibi maçta durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı bu golle sonuçlanırken, İngiliz ekibi ikinci yarıda Bayern kalesine yüklenmeye başladı. 69. dakikada Virgil van Dijk ile yeniden öne geçen Liverpool, 84. dakikada Sadio Mane'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Klopp'un öğrencileri, Almanya'dan üst tur biletini alarak döndü. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:50 Kaynak: İHA
Otomotiv Devi Volkswagen, 30 Bin Çalışanın İşine Son Verecek
Bayern Münih'i 3-1 ile Geçen Liverpool, Şampiyonlar Liginde Çeyrek Finale Yükseldi
Şampiyonlar Liginde Çeyrek Finale Kalan Takımlar Belli Oldu! İşte Kura Tarihi
Barcelona, Lyon'u 5-1 Mağlup Etti ve Çeyrek Finale Yükseldi