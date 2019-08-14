Liverpool, Beşiktaş Park'a giriş yaptı
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Liverpool, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Chelsea maçı için Beşiktaş Park'a giriş yaptı.
Liverpool, UEFA Süper Kupa finalinde oynayacağı Chelsea maçı için Beşiktaş Park'a giriş yaptı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool, bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadelede Chelsea ile karşılaşacak. Stephanie Frappart'ın düdük çalacağı zorlu mücadele öncesi İngiliz ekibi, karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma gelen Liverpool'u çok sayıda taraftar karşıladı. - İSTANBUL
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