Son Dakika › Spor › Liverpool'da Alisson Becker, Atletico Madrid maçını kaçıracak - Son Dakika Spor
Liverpool'da Alisson Becker, Atletico Madrid maçını kaçıracak
6 saat önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un file bakçisi Alisson Becker, kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde Bournemouth ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:12 Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un file bakçisi Alisson Becker, kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde Bournemouth ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek.
Liverpool Kulübünün internet sitesinde, teknik direktör Jurgen Klopp'un yarın oynanacak Bournemouth maçı öncesinde yaptığı basın açıklamasına yer verildi.
Alisson'un Bournemouth ve Atletico Madrid karşılaşmalarında forma giyemeceğini belirten Klopp, "Kalçasında ufak bir problem var. Chelsea maçından önce antrenmanda sakatlanmıştı. Milli maç arasından sonra dönmüş olur ama öncesi için durumuna bakacağız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki teknik direktör krizini yorumladı: Tuhaf bir durum var Sedat Ağçay'dan penaltı isyanı: Böyle maç yönetilmez Sergen Yalçın derbi öncesi iddialı konuştu: Kazanmak zorundayız