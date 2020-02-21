Liverpool'da Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Liverpool'da Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak - Son Dakika Spor

Liverpool'da Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

Liverpool'da Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un hafta içi Atletico Madrid'e 1-0 yenildiği maçta sakatlanan orta saha oyuncusunun, sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada görev alan ve rakip fileleri 3 kez havalandıran 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun dizinden sakatlandığı ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Jordan Henderson, İngiltere Milli Takımı'nda da 55 karşılaşmada görev aldı.

Jordan Henderson, Atletico Madrid, Liverpool, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Loris Karius ile yola devam etmeyecek
İtalyanlardan şok iddia: Adem Ljajic koronavirüs şüphesiyle kadroya alınmadı A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:52:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Liverpool'da Henderson sahalardan 3 hafta uzak kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]