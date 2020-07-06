Liverpool'dan 17 yaşındaki Elliott'a profesyonel sözleşme

Geçen yıl Liverpool'a katılan genç oyuncu, bu sezon 2 lig maçına sonradan dahil olarak forma giymişti.

Futbola başladığı Fulham 'da 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı forma giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç İngiliz oyuncunun kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi imzalayıp geleceğini Liverpool'a bağladığı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool , 17 yaşındaki Harvey Elliott ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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