Liverpool'dan Galatasaray'a Shaqiri cevabı!

Bu sezon sakatlığı sebebiyle istediği süreleri alamayan Xherdan Shaqiri hakkında konuşan Klopp, Galatasaray taraftarlarını üzecek açıklamalarda bulundu.



Alman teknik direktör, yaptığı konuşmada İsviçreli yıldızı satmayı düşünmediklerini belirtti.



KLOPP: "İHTİYACIMIZ VAR"



Klopp, "Shaqiri bizim için çok önemli bir oyuncu. Sezonun en önemli kısmı geliyor. Ona ihtiyacımız var, burada süre bulacaktır. Sakatlığının ardından kendisini toplaması gerekiyordu, şimdi hazır." diye konuştu.



Shaqiri'nin devre arası transfer döneminde Galatasaray'a kiralanacağı iddia ediliyordu...