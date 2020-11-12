Liverpool'dan Joe Gomez açıklaması
12.11.2020 18:58
Liverpool'un 23 yaşındaki stoperi Joe Gomez, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlandı.
Liverpool'un 23 yaşındaki stoperi Joe Gomez, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlandı. Gomez ile beraber İngiliz ekibinde sakat futbolcuların sayısı 5'e yükseldi.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Joe Gomez'in İngiltere Milli Takım antrenmanında yaşadığı sakatlığı yüzünden sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceğini açıkladı. Liverpool'da sakatlanan futbolcular arasına Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho ve Thiago Alcantara'dan sonra Gomez de katılırken, Liverpoollu yetkililer, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan Gomez'in sol dizinden ameliyat olduğunu belirtti.
(İHA)
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