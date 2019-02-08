Son Dakika Haberleri: Liverpool'dan Kar Rekoru

Liverpool'dan Kar Rekoru

21 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, geçen yıl elde ettiği gelirlerle rekor kırdı.

Liverpool'dan Kar Rekoru, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, geçen yıl elde ettiği gelirlerle rekor kırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar olan bir yıllık dönemde vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde edildiği kaydedilirken, İngiliz basını bu rakamın dünya rekoru olduğunu yazdı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ve UEFA'dan 72 milyon sterlin gelir elde eden, ocak ayında Brezilyalı yıldız futbolcusu Philippe Coutinho'yu 142 milyon sterlin bonservisle Barcelona'ya gönderen Liverpool, yıllık gelirini de 90 milyon sterlinden 455 milyon sterline çıkardı.

"Kırmızılar"ın vergi öncesi gelirlerinin yüzde 300'den fazla artışla 40 milyon sterlinden 125 milyon sterline çıktığı bilgisi paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:45 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Chelsea Bu Sezon Tam 42 Oyuncusunu Kiralık Gönderdi Martin Caceres'in, Juventus İçin Japonya'dan Gelen Teklifi Reddettiği Ortaya Çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu Nantes, 9 Numarayı Emekli Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:06:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liverpool'dan Kar Rekoru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]