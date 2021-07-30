Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'a yeni sözleşme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla dört yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Liverpool'un altyapısından yetişen Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016 yılından bu yana 179 maçta görev yaptı.
Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundaki yerini alamadı.
Kaynak: AA
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