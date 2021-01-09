Liverpool, deplasmanda Aston Villa'yı 4-1 mağlup ederek tur atladı

İngiltere Federasyon Kupası FA Cup 3. Tur maçında Liverpool, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Kırmızılar farklı kazandı.

Maça 4. dakikada Mane'nin golüyle önde başlayan Liverpool'a yanıtı 41. dakikada 17 yaşındaki Louie Barry verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iyi direnen Aston Villa'nın kilidini açan isim 60. dkaikada Wijnaldum oldu. Bu golden sonra oyunun üstünlüğünü ele geçiren Kırmızılar, 63. dakikada Mane'nin golüyle iyice rahatladı. 65. dakikada Salah'ın golüyle fark 3'e çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Aston Villa, sakat ve özellikle hasta futbolcuları nedeniyle genç takım kadrosuyla sahada yer aldı. Bu sonucun ardından Liverpool FA Cup'ta tur atlarken ev sahibi ekip ise turnuvaya veda etti.