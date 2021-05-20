Liverpool, deplasmanda Burnley'i 3 golle geçti

Bu sonuçla ligde bitime 1 hafta kala puanını 66'ya çıkartan Liverpool, averajla Leicester City'nin önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Premier Lig'in ilk 4 sırasında yer alan takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde ediyor.

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