Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3 golle geçti - Son Dakika

Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3 golle geçti

29.01.2021 01:09
Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3 golle geçti, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3-1 yendi.

Liverpool, Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk olduğu Tottenham'a karşı 45+4. dakikada Roberto Firmino'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Alman teknik direktör Jurgen Kloop'un öğrencileri 47. dakikada Trent Alexander-Arnold'un attığı golle farkı 2 yaparken, Londra temsilcisi Tottenham, Pierre Hojbjerg'in golüyle skoru 2-1 yaptı.

Liverpool, 65. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool, 37 puanla ligde 4. sıraya yükselirken, Tottenham 33 puanla 6. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig, Roberto Firmino, Liverpool, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3 golle geçti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Nihat Özdemir'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran "1959" açıklaması: Bu dosya ne durumda soracağım Kısıtlamayı kaz ziyafeti ile ihlal eden Tanju Çolak'a 3 bin lira ceza kesildi Taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi
Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi         
00:49
Bakan Koca'dan aşı müjdesi! 3,5 milyon dozluk sevkiyat yola çıktı Bakan Koca'dan aşı müjdesi! 3,5 milyon dozluk sevkiyat yola çıktı         
00:24
Engin Öztürk'ün samimi itirafı hayranlarından tam not aldı Engin Öztürk'ün samimi itirafı hayranlarından tam not aldı         
23:28
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı         
21:24
Tansiyon yükseliyor! Avrupa Birliği'nden AstraZeneca'ya tehdit Tansiyon yükseliyor! Avrupa Birliği'nden AstraZeneca'ya tehdit         
20:47
Emre Aşık için kiralık katil tutan Yağmur Aşık'tan yeni iddialar: Erdi Sungur çıplak fotoğraflarımı servis etti Emre Aşık için kiralık katil tutan Yağmur Aşık'tan yeni iddialar: Erdi Sungur çıplak fotoğraflarımı servis etti         
18:58
Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı         
17:53
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 01:35:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3 golle geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei