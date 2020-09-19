Liverpool, Diogo Jota'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Portekizli forvet oyuncusu Diogo Jota'yı Wolverhampton'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Portekizli milli futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, sözleşme süresinin 5 yıl olduğunu ve Liverpool'un, Jota'nın bonservisini 41 milyon sterlin karşılığında aldığını öne sürdü.