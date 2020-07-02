Liverpool, Etihad'da alkışlarla şampiyonluğu kutlayacak! Manchester City'nin iddaa oranı... - Son Dakika

Liverpool, Etihad'da alkışlarla şampiyonluğu kutlayacak! Manchester City'nin iddaa oranı...

Bu bir ilandırMANCHESTER CITY - LIVERPOOLManchester City son lig maçında Chelsea'ye 2-1 kaybetti ve 7 maç kala Liverpool ile arasındaki puan farkı 23 olunca şampiyonluğu da onlara hediye etmiş oldular.

Bu bir ilandır

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MANCHESTER CITY - LIVERPOOL


Manchester City son lig maçında Chelsea'ye 2-1 kaybetti ve 7 maç kala Liverpool ile arasındaki puan farkı 23 olunca şampiyonluğu da onlara hediye etmiş oldular.


İngiliz basını, "Manchester City'nin Liverpool karşısında alacağı sonuç sıralamayı değiştirmese de TD Pep Guardiola'nın Etihad'daki geleceğine ışık tutacak..." yorumlarında bulunuyor.


Fernandinho cezalı, Sergio Agüero sakat. Eric Garcia ve John Stones'un da durumları maç saati netleşecek. Stoper ikilisini "Aymeric Laporte & Nicolas Otamendi" olarak görebiliriz. Orta sahadaki sertliği Rodri ile sağlayıp İlkay Gündoğan ve Kevin de Bruyne ile hücuma yön vereceklerini düşünmek hata olmaz.


Liverpool'a baktığımızda ise 1992-93 sezonuyla başlayan Premier Lig hikayesinde ilk kez şampiyon olduklarını ve bunu doyasıya kutladıklarını görüyoruz. Hatta Manchester City tarafından sahaya çıkarken alkışlanarak onore edilecekler.


Joel Matip sezonu kapattı. TD Jürgen Klopp'un elde edilen şampiyonluğa rağmen "en iyi" kadrosuyla sahada olacak. Basın toplantısında da bu durumun altını çizdi...


Savunma dörtlüsü Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk ve Andrew Robertson'dan oluşacak. Orta alanda Fabinho, Georginio Wijnaldum ve Jordan Henderson izleyeceğiz. En ileride de değişilmez üçlü, " Mohamed Salah, Roberto Firmino & Sadio Mane" göreceğiz.


%24'lük kesim karşılaşmada en az 3 gol bekliyor...


2019-20 sezonu İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool!




Manchester City, Liverpool, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:51 

Son Dakika Spor Liverpool, Etihad'da alkışlarla şampiyonluğu kutlayacak! Manchester City'nin iddaa oranı... - Son Dakika Spor
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