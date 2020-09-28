Liverpool, evinde Arsenal'i 3-1 mağlup etti

Son şampiyon Liverpool İngiltere Premier Ligi'inde yoluna doludizgin devam ediyor. Kırmızılar, 3. haftanın son maçında konuk ettiği Arsenal'i geriden gelerek 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibinin gollerini 28. dakikada Sadio Mane, 34. dakikada Andrew Robertson ve 88. dakikada Diogo Jota kaydetti. Arsenal'in tek sayısı ise 25. dakikada Alexandre Lacazette'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından 3'te 3 yapan Liverpool, puanını 9 yaptı ve zirvenin ortağı oldu. Ligde ilk iki maçını kazanan Londra ekibi ise 6 puanda kaldı.

BİR SONRAKİ HAFTA ASTON VILLA DEPLASMANI

Kırmızılar, ligin 4. haftasında Aston Villa'ya konuk olurken Arsenal, Sheffield United'ı evinde ağırlayacak.