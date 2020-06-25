Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Crystal Palace'ı 4-0'la geçti. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Kırmızılar, Manchester City'nin puan kaybetmesi halinde zafere ulaşacak.
Liverpool şampiyonluk yolunda bir maçı daha kayıpsız tamamladı. Premier Lig'in 31. haftasında Crystal Palace'ı konuk eden Kırmızılılar, rahat bir oyunla rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.
Liverpool'un golleri 23'te Trent Alexander-Arnold, 44'te Mohamed Salah, 55'te Fabinho ve 69'da Sadio Mane'den geldi.
CITY PUAN KAYBEDERSE ŞAMPİYON LIVERPOOL
Bu sonucun ardından puanını 86'e çıkaran Kırmızılar maç faslasıyla en yakın rakibi Manchester City ile puan farkını 23'e çıkardı. 31. haftada Chelsea ile karşılaşacak City, bu maçta kazanamazsa Liverpool, bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek ve 30 yıllık hasrete son verecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:03
Son Dakika › Spor › Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti - Son Dakika Spor
Son Dakika 21:07 Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor 20:00 Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet 19:44 Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi 18:14 Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 15:04 N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 11:38 10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak