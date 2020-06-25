Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti

Liverpool şampiyonluk yolunda bir maçı daha kayıpsız tamamladı. Premier Lig'in 31. haftasında Crystal Palace'ı konuk eden Kırmızılılar, rahat bir oyunla rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Liverpool'un golleri 23'te Trent Alexander-Arnold, 44'te Mohamed Salah, 55'te Fabinho ve 69'da Sadio Mane'den geldi.

CITY PUAN KAYBEDERSE ŞAMPİYON LIVERPOOL

Bu sonucun ardından puanını 86'e çıkaran Kırmızılar maç faslasıyla en yakın rakibi Manchester City ile puan farkını 23'e çıkardı. 31. haftada Chelsea ile karşılaşacak City, bu maçta kazanamazsa Liverpool, bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek ve 30 yıllık hasrete son verecek.