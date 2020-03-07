Liverpool evinde kazandı - Son Dakika
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Liverpool evinde kazandı

18 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool, evinde Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool, evinde Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

Puan tablosunun açık ara zirvesinde yer alan ve geçen hafta ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Liverpool, 29. haftanın açılış maçında Bournemouth'u ağırladı.

Konuk ekip, 9. dakikada Callum Wilson ile öne geçse de Liverpool, 25. dakikada Muhammed Salah ve 33. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 82'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, ligde kalma mücadelesi veren Bournemouth 27 puanda kaldı.

Bournemouth, Liverpool, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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