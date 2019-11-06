Son Dakika Haberleri: Liverpool evinde liderliği kaptı
Son Dakika Spor Liverpool evinde liderliği kaptı

Liverpool evinde liderliği kaptı

7 saat önce

Mücadelenin 14. dakikasında Georginio Wijnaldum ile öne geçen Liverpool, 40. dakikada Samatta'nın golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

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Mücadelenin 14. dakikasında Georginio Wijnaldum ile öne geçen Liverpool, 40. dakikada Samatta'nın golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.


Dakikalar 53'ü gösterdiğinde ise sahneye Oxlade-Chamberlain çıktı ve Liverpool'u bir kez daha öne geçirdi. Golün asistini yapan isim Muhammed Salah oldu.


Kalan bölümden gol sesi çıkmadı ve Liverpool, Genk'i 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.


Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 9'a yükseltti. Genk ise 1 puanda kaldı. Grubun 5. maçlarında Liverpool evide Napoli'yi ağırlayacak. Genk ise Salzburg'u konuk edecek.

Georginio Wijnaldum, Liverpool, Genk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:18 
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