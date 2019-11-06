Liverpool evinde liderliği kaptı

Mücadelenin 14. dakikasında Georginio Wijnaldum ile öne geçen Liverpool, 40. dakikada Samatta'nın golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.



Dakikalar 53'ü gösterdiğinde ise sahneye Oxlade-Chamberlain çıktı ve Liverpool'u bir kez daha öne geçirdi. Golün asistini yapan isim Muhammed Salah oldu.



Kalan bölümden gol sesi çıkmadı ve Liverpool, Genk'i 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 9'a yükseltti. Genk ise 1 puanda kaldı. Grubun 5. maçlarında Liverpool evide Napoli'yi ağırlayacak. Genk ise Salzburg'u konuk edecek.